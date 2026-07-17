I 32 condannati in primo grado per la tragedia del ponte Morandi a Genova vedranno prescriversi i reati contestati, cioè il crollo colposo e gli omicidi colposi stradali, tra il 7 aprile 2032 e il 14 febbraio 2036. In particolare per l'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci il reato di crollo colposo si prescriverà il 14 agosto 2033 e gli omicidi colposi stradali il 14 febbraio 2036. Per i condannati che hanno cessato le loro funzioni prima dell'8 dicembre 2005 sia gli omicidi colposi sia il crollo colposo si prescriveranno il 7 aprile 2032. Per depositare le motivazioni della sentenza il collegio prenderà 180 giorni. Poi partiranno i ricorsi in appello da parte dei difensori, ma anche la Procura ha preannunciato che impugnerà la sentenza, in particolare contro il mancato riconoscimento dell'aggravante degli omicidi colposi relativa alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è evitare che in secondo grado, se cadesse l'aggravante "stradale", tutti gli omicidi colposi risultino prescritti con un potenziale maxi taglio sull'ammontare delle condanne. (ANSA).