(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - "L'underwater è il tema del momento ed è sotto l'attenzione di tutti. Non è solo una curiosità ma una necessità. La quasi totalità dei nostri dati, che di fatto sono la ricchezza di oggi, passa sotto il mare. E pensiamo a quanto sia importante lo sviluppo ma anche la sicurezza degli stessi per fare in modo che nessuno possa portare dei danni come interrompere una connessione". A spiegarlo dal palco del talk in diretta streaming su Ansa.it "Dal mare al futuro: la Dimensione Subacquea frontiera strategica per il Paese" dal Porto Antico di Genova per la tappa finale della sesta edizione del "Marina Militare Nastro rosa tour" la presidente del Polo Nazionale della Subacquea, la senatrice Roberta Pinotti. "Siamo una realtà giovane ma che comprende già 260 aderenti tra grandi e piccole imprese, università e realtà della ricerca. Di fatto ci sono 20 grandi imprese e ben 177 Pmi che si stanno occupando di ricerca e sviluppano molto progetti-ha sottolineato la senatrice Pinotti-. Perché la ricerca non può rimanere solo un prototipo ma deve diventare mercato in un settore importante come questo". L'Italia grazie alla nascita del Polo della subacquea e della fondazione "abbatte le barriere tra il pubblico e il privato proprio grazie alla fondazione che ha il compito di trovare risorse e capitali non solo privati ma anche a livello europeo o regionale come accaduto con il recente bando da 7,5 milioni di euro di Regione Liguria. Di fatto la nostra è un'idea innovativa e possiamo dire di essere i pionieri. Mancava una fondazione che mettesse insieme questi elementi e dobbiamo ringraziare anche Fincantieri che da subito ha creduto nel polo investendo". "L'obiettivo di questa nuova realtà ma anche la sua ambizione - ha concluso Pinotti - è quella di far sì che in questo settore l'Italia costruisca una sovranità tecnologica che possa essere all'avanguardia". (ANSA).