(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Presentato alla Biblioteca della Biennale di Venezia il volume 'Inganno ad arte', nono episodio della graphic novel con protagonista il commissario Mascherpa, personaggio nato dal progetto editoriale di Poliziamoderna, mensile ufficiale della polizia di Stato. L'incontro si è svolto nell'ambito delle attività dell'Archivio Storico - Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia. La scelta di Venezia - si legge in una nota - assume un significato particolare nella trama, che conduce il protagonista nella città lagunare al termine di un'indagine sul traffico illecito di opere d'arte e sulla contraffazione, fino a un inseguimento tra i canali. Accanto all'indagine sul traffico illecito di opere d'arte, 'Inganno ad arte' affronta infatti il bullismo e il cyberbullismo attraverso la vicenda di Chiara, una studentessa vittima di prevaricazioni a causa della propria condizione fisica e del sostegno della compagna di scuola Piera. Il volume si apre con la prefazione del capo della polizia Vittorio Pisani e l'introduzione dell'atleta paralimpica delle Fiamme Oro Bebe Vio. Come per i precedenti volumi della serie, i proventi della vendita (al prezzo di 12 euro) saranno interamente devoluti al Piano Marco Valerio, promosso dal Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato a sostegno delle famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da patologie gravi e degenerative. (ANSA).