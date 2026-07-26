(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il sospettato per l'attacco al Pride di Berlino ha aggredito gli agenti di polizia con un'arma da taglio, prima di essere braccato e poi ucciso. Lo ha reso noto la polizia di Berlino su X. "Intorno alle 18, il sospettato coinvolto nell'aggressione di ieri a Tiergarten è stato individuato presso un complesso di orti urbani a Spandau", ha dichiarato la polizia. L'uomo si sarebbe diretto di corsa verso gli agenti armato di un'arma da taglio, spingendo il reparto speciale della polizia di Berlino a fare uso delle armi da fuoco. "Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione da parte dei vigili del fuoco di Berlino, l'uomo è deceduto sul posto", ha aggiunto. (ANSA).