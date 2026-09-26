(ANSA) - ROMA, 26 SET - Attenzione alle truffe on line nella vendita dei biglietti per il concerto degli Oasis il prossimo anno a Roma. La raccomandazione viene dalla Polizia che sul suo canale Whatsapp e sui social ha messo un alert sulla truffa on line per falsi codici di accesso e biglietti. La Polizia di Stato raccomanda "di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l'affidabilità del venditore, non effettuare pagamenti a privati senza aver verificato la legittimità della vendita, evitare di acquistare da persone sconosciute tramite annunci sui social e prestare la massima attenzione alle offerte sospette". È importante ricordare - spiega in una nota la Polizia - che il codice di accesso non si compra. Se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale e non trasferibile. Se si riceve la mail, prima di andare avanti, è bene verificare che arrivi dall'indirizzo autorizzato a inviare queste comunicazioni. Prestare attenzione ai possibili siti clone e non fornire mai password, dati della carta di pagamento o altre informazioni personali attraverso link ricevuti in email e messaggi sospetti. (ANSA).