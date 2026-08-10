(ANSA) - CREMONA, 10 AGO - E' stata annullata la processione dell'Assunta sul Po, tradizionale momento di fede che il 15 agosto mobilita enti e associazioni per il trasporto della statua della Madonna in barca sul fiume tra Cremona e Brancere. Le condizioni del Po, ridotto a livello bassissimo dalla siccità, non consentono infatti la navigazione. Il presidente della Provincia Roberto Mariani ha chiesto a Regione Lombardia la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale, rivolgendosi al presidente Attilio Fontana e agli assessori Massimo Sertori, con delega alle Risorse idriche, e Alessandro Beduschi, all'Agricoltura. Alla richiesta hanno aderito i Comuni dell'asta del Po e la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, dato che preoccupano in particolare le conseguenze per l'agricoltura. (ANSA).