(ANSA) - VENEZIA, 16 AGO - La Procura della repubblica di Venezia ha chiesto l'archiviazione del fascicolo di inchiesta per bracconaggio nei confronti di Donald Trump junior, denunciato dall'ex consigliere veneto di Europa Verde Andrea Zanoni. Lo rende noto lo stesso Zanoni, oggi Coordinatore Nazionale dell'Osservatorio Tutela Animali di Europa Verde, che annuncia un'istanza di opposizione alla richiesta del pm. "Denunciai Donald Trump Jr. nel febbraio 2025 - ricorda Zanoni - per fatti accaduti domenica 15 dicembre 2024 in laguna di Venezia, nel comune di Campagna Lupia, nella Valle Pirimpiè, per caccia a specie protette, in particolare per l'uccisione di una casarca (tadorna ferruginea) a metà tra un'anatra e un'oca, di color ruggine, chiamata proprio per questo 'Ruddy Shelduck' dagli inglesi, animale che lo stesso aveva esibito in un video mentre era già morto che mi venne mandato e che consegnai ai carabinieri forestali. Ora apprendo la notizia che il pm di Venezia che ha in mano il fascicolo ha intenzione di archiviare il tutto derubricandolo a fatto di tenue entità. Sono sconcertato da questa decisione perché ritengo i fatti molto gravi". L'episodio avvenne durante una battuta organizzata da una società specializzata "che forniva - prosegue Zanoni - armi, esche, munizioni, vitto e alloggio con l'uccisione di un animale protetto. In seguito ad una perquisizione dei Carabinieri vennero poi sequestrate in due valli ben 1.400 anatre abbattute a fucilate e congelate (alcune protette) e poi destinate ad un macello abusivo, oltre a 8.500 munizioni di caccia detenute illegalmente". Anche il giorno prima Trump Jr andò a caccia a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, per cui secondo l'esponente ambientalista "parrebbe evidente la continuità del reato e potrebbero ravvisarsi a carico di più soggetti anche gli estremi dei reati di ricettazione, per il commercio delle anatre illecitamente abbattute oltre a quello di associazione a delinquere", conclude. (ANSA).