(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Un ordine di esibizione è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Tutela del lavoro su delega del pm di Milano, Paolo Storari, nei confronti di una decina di griffe della moda come Chanel, Brunello Cucinelli, Bulgari, Etro e Moncler con lo scopo di verificare la catena di produzione di alcuni accessori, in particolare sacchetti, copriabiti, shopper e pochette, attraverso l'esito di audit degli ultimi due anni nei confronti di fornitori e subfornitori. È quanto si legge nel provvedimento con il quale si sono acquisiti anche i modelli organizzativi dei marchi, tra cui anche Jacob Cohen Company, Goyard Italie, Stefano Ricci e Owenscorp Italia, tutti non indagati, che in una delle indagini sullo sfruttamento della manodopera cinese sono risultati essere stati in collegamento, tramite società terze, con Moda Fashion Style, già finita nel mirino di inquirenti e investigatori, e Isacco, altro opificio ritenuto irregolare. (ANSA).