(ANSA) - TARANTO, 09 LUG - La Procura di Taranto ha chiesto l'archiviazione per i due poliziotti del commissariato di Grottaglie, Giuseppe Cavallo e Ivan Lupoli, coinvolti il 12 giugno del 2025, nella morte di Michele Mastropietro, ucciso durante un conflitto a fuoco nelle campagne di Grottaglie. Mastropietro era in fuga quella mattina tra le province di Brindisi e Taranto, in quanto poco prima aveva esploso colpi di arma da fuoco e ucciso il brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie alla periferia di Francavilla Fontana. Mastropietro insieme ad un complice, Camillo Giannattasio (imputato a Brindisi per l'omicidio del militare), furono scoperti a bordo di un'auto rubata. I due - secondo l'accusa - spararono contro le forze dell'ordine, colpendo mortalmente Legrottaglie, e poi scapparono a piedi. Mastropietro e Giannattasio furono intercettati alcune ore dopo dalla polizia a Grottaglie: anche in questo caso ci fu un conflitto a fuoco. Per la morte di Mastropietro i due poliziotti furono indagati per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Nelle ultime ore la richiesta di archiviazione. Cavallo è difeso dall'avvocato Antonio La Scala, mentre Ivan Lupoli è assistito dal legale Giorgio Carta. Il collegio difensivo esprime "grande soddisfazione per l'esito della vicenda e per la vicinanza che il Ministro degli Interni ha mostrato sin da subito nei confronti degli agenti". (ANSA).