(ANSA) - BOLZANO, 18 NOV - Dopo le polemiche delle scorse settimane per la cancellazione di Plan de Corones dal logo ufficiale del centro sciistico, torna la denominazione ladina, usata anche in italiano. Lo comunica André Comploi, direttore della Direzione Istruzione e Cultura ladina della Provincia autonoma di Bolzano, su Facebook al termine della riunione del comitato direttivo di Kronplatz Brand. Di conseguenza, la pagina Facebook riporta, come in passato, la doppia dicitura "Kronplatz - Plan de Corones". "La denominazione ladina Plan de Corones verrà nuovamente inserita nel logo. L'agenzia finora incaricata dello sviluppo del marchio elaborerà delle proposte in tal senso", informa Comploi. "È stato istituito un gruppo di lavoro congiunto, composto da rappresentanti della popolazione, del settore turistico e di Kronplatz Brand, che accompagnerà i prossimi passi e contribuirà a rafforzare la visibilità della lingua e della cultura ladina nella regione turistica". Il direttore di ripartizione ringrazia infine tutti i ladini "che hanno fatto sentire la propria voce" e si congratula "con i membri del comitato direttivo per la loro decisione unanime". "Le lingue minoritarie e la diversità culturale non sono un ostacolo, bensì un valore aggiunto, soprattutto per un turismo sostenibile. Così il caso 'Plan de Corones' può diventare un esempio positivo anche a livello internazionale: da una crisi nasce un'opportunità", sottolinea in conclusione. (ANSA).