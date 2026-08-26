(ANSA) - RIMINI, 26 AGO - "Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ma non dobbiamo nemmeno arrenderci, perché significa lasciare il discorso a questi estremisti. Dobbiamo fare tutto il possibile a livello locale, nazionale e internazionale, dal mio punto di vista più religioso che politico, per tenere viva l'attenzione e per cercare di arginare questa deriva". Lo dice il cardinale Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, a ilSussidiario, anticipando i temi del suo intervento al Meeting. (ANSA).