(ANSA) - ASSISI, 05 AGO - "Tutti attendono le elezioni come se fosse una soluzione di tutti i problemi, ma in realtà" quelli del Medio Oriente "sono problemi che richiederanno molto tempo". Ma "è ora che cambino le leadership". E' "importante e decisivo avere volti nuovi e leadership forti, speriamo che si vada verso quello ma senza pensare che ci saranno soluzioni magiche". Lo dice all'ANSA il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, intervenendo da Assisi dove domani è atteso papa Leone, sulle prossime elezioni in Israele. "Auspicabilmente abbiamo bisogno di nuovi personaggi, ma lo decideranno gli elettori", precisa. (ANSA).