(ANSA) - ROMA, 11 SET - Sono 11 milioni e 500 mila gli italiani che guardano la televisione attraverso il satellite, distribuiti in poco meno di 5 milioni di famiglie. Un dato che conferma il ruolo della tv satellitare nel panorama audiovisivo italiano e che si spiega attraverso vantaggi concreti: una copertura capillare dell'intero territorio nazionale, un'elevata qualità delle immagini, fino al 4K, e un'ampia scelta di canali italiani e internazionali. Uno dei principali punti di forza del satellite è la possibilità di ricevere il segnale televisivo anche nelle aree in cui il digitale terrestre arriva con maggiore difficoltà. La visione, inoltre, non dipende dalla disponibilità o dalla qualità della connessione internet domestica, garantendo continuità e semplicità di accesso ai programmi anche in territori meno serviti dalle reti terrestri. Per gli utenti di tivùsat si aggiunge il vantaggio della gratuità: non è previsto alcun abbonamento per accedere all'offerta televisiva della piattaforma satellitare. Sono disponibili oltre 70 canali in HD e 4K, che permettono di sfruttare le potenzialità dei televisori di ultima generazione, oltre a numerose emittenti nazionali e internazionali. Un'offerta che punta quindi a unire qualità tecnologica, varietà dei contenuti e accessibilità. In un mercato sempre più caratterizzato dalla diffusione dello streaming e dei contenuti on demand, il satellite mantiene una propria funzione specifica. Le due modalità di fruizione possono convivere e integrarsi, senza obbligare lo spettatore a scegliere una sola strada. Per la visione lineare dei canali televisivi, il satellite conserva infatti un vantaggio essenziale: la ricezione non è legata alla velocità della rete internet di casa né al consumo di banda. Il dato degli oltre 11 milioni di italiani raggiunti racconta così qualcosa di più di un risultato numerico. Indica il valore di una televisione capace di arrivare sull'intero territorio, coniugando innovazione, qualità, accessibilità e facilità d'uso. Una proposta che amplia le possibilità di scelta per il pubblico senza aumentare le complicazioni e che continua a trovare spazio accanto alle nuove forme di consumo audiovisivo. ( dati gennaio: agosto 2026 elaborazione Studio Frasi ) (ANSA).