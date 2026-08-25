(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - E' boom di domande d'iscrizione alla Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Sono infatti più che raddoppiate rispetto all'edizione 2024-2026 quelle per il nuovo bando, il 18/o, e per la prima volta negli ultimi anni aumenta il numero degli allievi, da 18 a 24 praticanti. La selezione l'8 settembre entrerà nel vivo con le prova scritta, nella sede di Villa Bonucci a Ponte Felcino. Il dato delle richieste di ammissione, secondo il presidente Flavio Mucciante "va oltre il dato numerico e racconta un fenomeno significativo". "Cresce l'interesse dei giovani - spiega in una nota della Scuola - verso una professione che, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media, continua ad avere una grande attrattiva tra i giovani e ad essere percepita come centrale per la vita democratica del Paese. La risposta registrata quest'anno dimostra come esista una nuova generazione che vuole fare informazione con competenza e responsabilità". Un segnale "importante" per il presidente, che impone una riflessione ad Istituzioni e professionisti del settore. "Proprio mentre il giornalismo cambia radicalmente - aggiunge - diventa ancora più necessario investire nella formazione e definire regole chiare e condivise per l'accesso alla professione e per il suo esercizio". (ANSA).