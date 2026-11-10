(ANSA) - MATERA, 10 NOV - "I lucani nel mondo rappresentano uno sguardo verso il futuro. Roots-IN è un richiamo alle origini, un invito a riabitare la Basilicata". Così all'ANSA il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, a Matera, a margine della cerimonia di inaugurazione della quinta edizione di 'Roots-In', la Borsa internazionale del Turismo delle Origini, organizzata da Apt e Regione Basilicata. "Credo - ha aggiunto Pittella, che è anche presidente della Commissione regionale del Lucani nel Mondo - che questa sia una battaglia da condurre con grande responsabilità. Abbiamo milioni di lucani nel mondo, che possono rappresentare un veicolo straordinario per rinsaldare i legami, i sentimenti e la nostalgia verso la propria terra, ma anche un'occasione concreta di sviluppo economico e culturale. Il ricordo del passato può diventare una risorsa per il presente e per il futuro. Tutto questo rappresenta per noi un importante valore aggiunto", ha concluso Pittella. (ANSA).