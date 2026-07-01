(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Come annunciato dalle previsioni del tempo è tornato la pioggia accompagnata dal vento a Milano e nell'hinterland. Dalle 15 di oggi i vigili del fuoco del capoluogo stanno fronteggiando una violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città e nella cintura urbana. Sono circa 240 le chiamate arrivate al centralino di via Messina con tutte le squadre della sede centrale e dei quattro distaccamenti cittadini intente a risolvere criticità legate ad alberi pericolanti, piante sradicate per il forte vento, cartellonistica pericolante e scantinati allagati. Un grosso ramo d'albero caduto in via Rospignosi al civico 27 ha bloccato la circolazione tramviaria. I soccorritori sono in azione, insieme alle squadre di intervento Atm, per consentire il ripristino della viabilità. Per ora non si registrano, fortunatamente, persone coinvolte. Il maltempo - è stato spiegato - dovrebbe attenuarsi. (ANSA).