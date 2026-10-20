(ANSA) - ROMA, 20 OTT - La perturbazione atlantica in risalita da Spagna e Francia si appresta a raggiungere l'Italia portando 48 ore di pioggia, anche persistente, a partire dal Nord-Ovest in estensione al Nord-est e poi sulle regioni centrali e tirreniche. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Oggi - afferma - assisteremo a marcato peggioramento al Nord-Ovest. Particolarmente a rischio idrogeologico la Liguria. Tra le province di Savona e Genova sono stimati accumuli pluviometrici oltre i 150 mm in 24 ore, quantitativi equivalenti alla media mensile del periodo". Al mattino le precipitazioni risulteranno più isolate sul Ponente ligure, per poi diffondersi e intensificarsi nel corso del pomeriggio, estendendosi con accumuli consistenti anche su Piemonte, Lombardia occidentale e coste toscane. Isolati rovesci e temporali sono attesi anche su Sardegna e versanti ionici della Sicilia. Le regioni del Centro, in particolare l'entroterra toscano, l'Umbria e il Lazio, registreranno condizioni termiche miti, con valori massimi compresi tra i 25 e i 26°C, prima di un progressivo peggioramento serale che coinvolgerà l'intero Nord-Est, i bacini tirrenici centrali e la Campania. Domani le precipitazioni si estenderanno verso est e sud-est. Le piogge abbondanti interesseranno il Nord-Est, specie a nord del fiume Po, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre si assisterà a un parallelo e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni del Nord-Ovest. Da giovedì il tempo inizierà a migliorare con ampie schiarite, ma durerà poco. Già da venerdì è atteso l'ingresso di un nuovo sistema frontale e precipitazioni. Nel dettaglio: - Martedì 20. Al Nord: marcato peggioramento al Nord-Ovest con precipitazioni persistenti e diffuse con accumuli abbondanti (oltre 150 mm/24h) in Liguria; dalla sera estensione dei fenomeni al Nord-Est. Al Centro: piogge su coste toscane; clima mite sui settori interni (25-26°C) ma con nubi in aumento e precipitazioni serali tra Toscana interna, Umbria e Lazio. Al Sud e sulle Isole: maltempo in Sardegna, piogge in arrivo sulla Sicilia; peggiora in nottata in Campania. - Mercoledì 21. Al Nord: graduale miglioramento al Nord-Ovest; precipitazioni diffuse sul Nord-Est, specie sul Triveneto. Al Centro: rovesci e piogge diffuse su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud e sulle Isole: precipitazioni in estensione dalla Campania al Basso Tirreno, variabile altrove. - Giovedì 22. Al Nord: tempo in prevalenza stabile. Al Centro: residue condizioni di instabilità poi schiarite. Al Sud e sulle Isole: nuvolosità irregolare con piogge sparse, in progressivo esaurimento. Tendenza: da venerdì nuovo peggioramento con ritorno delle precipitazioni a partire dai settori occidentali. (ANSA).