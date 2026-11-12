(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Persiste il maltempo sull'Italia fino a sabato, con precipitazioni anche molto abbondati tra Liguria e alta Toscana e venti di burrasca con raffiche comprese tra 70 e 90 km/h lungo i litorali tirrenici e sui crinali appenninici. E' quanto afferma Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. "Il moto ondoso subirà una rapida impennata su tutti i bacini occidentali - sottolinea - con condizioni di mare agitato o localmente molto agitato al largo. Possibili mareggiate interesseranno le coste occidentali di Sardegna, Liguria e medio-basso Tirreno". La perturbazione entrerà nel vivo da oggi con apporti pluviometrici pari o superiori a 100 mm/24h su Liguria di levante, alta Toscana , Lombardia centro-orientale, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I venti di scirocco manterranno la quota dello zero termico elevata, confinando le nevicate sull'arco alpino a quote superiori ai 2200-2400 metri. Domani il fronte si sposterà gradualmente verso sud-est. Sabato gli ultimi rovesci interesseranno Puglia, Basilicata e Calabria tirrenica. Nel dettaglio: - Giovedì 12. Al Nord: precipitazioni estese, picchi oltre i 100 mm/24h su Lombardia centro-orientale e Triveneto; neve sulle Alpi oltre i 2200-2400 metri. Valori massimi di 9-13°C. Al Centro: instabilità marcata sul versante tirrenico e alta Toscana; raffiche di Scirocco fino a 70-90 km/h. Massime sui 15-18°C. Sud ed Isole: piogge in estensione alle coste della Campania, variabilità altrove. Massime comprese tra 18 e 26°C. - Venerdì 13. Al Nord: piogge residue al Nord-Est, schiarite a ovest. Temperature massime di 10-14°C. Al Centro: precipitazioni diffuse, più intense sui versanti esposti. Valori massimi di 14-18°C. Sud ed Isole: rovesci e temporali sparsi. Massime comprese tra 19 e 25°C. - Sabato 14. Al Nord: condizioni stabili con ampie schiarite; massime comprese tra 8 e 12°C. Al Centro: ultime precipitazioni sul versante adriatico. Massime sui 12-16°C. Sud ed Isole: instabilità residua con rovesci sparsi. Massime sui 15-19°C. Tendenza: Domenica 15 Novembre nuovo impulso instabile in ingresso da ovest con precipitazioni al Centro-Sud e in Sardegna. Stabilità atmosferica sulle regioni del Nord. (ANSA).