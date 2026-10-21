(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Precipitazioni diffuse e localmente abbondanti, rinforzo dei venti e temperature diurne in calo su buona parte dell'Italia. Sono queste, in sintesi, le previsioni per le prossime ore secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nel corso della mattinata - afferma - le piogge interesseranno la Liguria, in fase di esaurimento, la Lombardia, il Triveneto, la Toscana, il Lazio e la Campania". Successivamente, il fronte traslerà verso sud, interessando Calabria e Sicilia. Le piogge risulteranno localmente abbondanti, con accumuli stimati localmente fino a 100 mm/24h su Lombardia, Nord-Est e, in particolar modo, sui settori costieri di Toscana, Lazio e Campania. I venti soffieranno forti inizialmente di Scirocco, per poi ruotare a Libeccio e infine a Maestrale. Infine si registrerà un calo delle temperature massime che rimarranno sotto la soglia dei 20°C, riallineandosi alle medie del periodo. Domani sarà un giorno di tregua con la perturbazione atlantica in allontanamento: previsti residui fenomeni a carico del Nord-Est e nevicate sull'arco alpino a quote superiori ai 2000 metri. Venerdì un nuovo impulso instabile potrebbe raggiungere il Nord-Ovest, con precipitazioni attese in particolare sulla Liguria di Levante. Sabato il fronte scivolerà lungo le coste tirreniche verso il Meridione, rinnovando condizioni di instabilità al Centro-Sud. Infine Domenica il meteo sarà variabile con i venti di Maestrale. Nel dettaglio: - Mercoledì 21. Al Nord: piogge diffuse, specie al mattino, su Lombardia e Triveneto (accumuli fino a 100 mm/24h); parziale miglioramento a partire da ovest. Al Centro: precipitazioni diffuse e localmente intense su Toscana, Umbria e Lazio; venti forti fino a 40-50 km/h con raffiche. Al Sud e sulle Isole: peggioramento in Campania con rovesci in estensione al resto del Sud; venti forti fino a 40-50 km/h con raffiche. - Giovedì 22. Al Nord: residue precipitazioni sul Triveneto, neve sulle Alpi oltre i 2000 metri; sole altrove. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud e sulle Isole: generale miglioramento. - Venerdì 23. Al Nord: piogge al Nordovest, specie su Liguria orientale. Al Centro: nuvolosità in intensificazione. Al Sud e sulle Isole: tempo in prevalenza stabile. Tendenza: sabato, precipitazioni al Centro-Sud; domenica, soleggiata salvo locali rovesci al Sud. Temperature massime quasi ovunque inferiori ai 20°C. (ANSA).