(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Pino Daniele conquista il box office con il debutto di Je so' pazzo, biopic diretto da Nicola Prosatore con Massimiliano Caiazzo, a 1 milione 533mila euro di incassi e quasi 193 mila spettatori nel weekend. La media è di 3.931 euro in 390 sale. Scivola in seconda posizione Mammina, horror diretto da Rob Savage con Jessica Chastain, che seppur con un calo del 57% ha guadagnato altri 853mila euro con una media di 2.370 euro su 360 schermi. Il totale in due settimane è di 3 milioni 291mila euro. Completa il podio L'estranea, thriller psicologico presentato in concorso alla mostra del Cinema di Venezia. La pellicola diretta da Paolo Strippoli con Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi e Adriano Giannini ha incassato altri 813mila euro (+2%) con una media 1.608 euro in 506 cinema per risultato complessivo di 1 milione 917mila euro. In quarta piazza c'è Primetime di Lance Oppenheim con Robert Pattinson nei panni del giornalista televisivo Chris Hansen autore di inchieste sui predatori sessuali. Il film ha debuttato poco più di 450mila e una media di 1.512 euro in 298 sale. Gli altri esordienti della top 10 sono al quinto posto Street Fighter sul celebre videogioco (387mila euro di incasso e una media di 1.531 euro in 253 cinema), al sesto il thriller Whalefall (quasi 374 mila euro e una media di 1.129 euro su 331 schermi). Debutta settimo Carlo Acutis. Il giovane santo, documentario biografico dedicato alla figura del giovane che ha incassato 370mila euro e oltre 41mila spettatori. Il film con una media di 1.238 euro in 299 sale, nella giornata di domenica è salito al quarto posto della classifica quotidiana con 143mila euro. Scivola ottavo Naza che, seppur in calo del 65%, ha guadagnato altri 294mila euro. Il documentario diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor ha una media di 890 euro su 331 schermi e ha raggiunto un incasso complessivo di 5 milioni 103mila euro in 4 settimane. Chiudono la top ten Heart of the Beast - Nel profondo selvaggio, survival movie con Brad Pitt, che ha messo ancora in cascina quasi 284mila euro per un totale di 3 milioni 338mila in un mese e Zustissia, il film di Francesco Piras su Beniamino Zuncheddu detenuto ingiustamente per 33 anni, che ha guadagnato 265mila euro per un complessivo di 383mila euro in 15 giorni. Nel complesso il box office nel week end ha toccato 7.311.696 euro con 933.754 spettatori in crescita del 3% rispetto alla settimana precedente e del 79.33% rispetto allo stesso periodo del 2025. (ANSA).