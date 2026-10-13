(ANSA) - PALMOLI, 13 OTT - "Oggi i bambini sono tornati per la seconda volta nella 'casa del bosco'. Su nostra richiesta era presente all'incontro anche personale del servizio di secondo livello che segue sia i minori che i genitori. L'incontro è andato molto bene". Così l'avvocato della 'famiglia nel bosco' Simone Pillon, a conclusione della seconda visita dei tre figli della coppia anglo-australiana Nathan Trevallion e Catherine Birmingham nel casolare nel bosco palmolese, a distanza di 11 mesi dal provvedimento di allontanamento del Tribunale dei minori e contestuale trasferimento dei piccoli nella casa famiglia di Vasto. "Ora si attendono indicazioni per i primi pernottamenti nel fine settimana - prosegue il legale - che, secondo quanto stabilito dai giudici minorili, dovrebbero cominciare dopo un mese dall'inizio della scuola e cioè dal prossimo 16 ottobre. Speriamo che, in questo caso, non ci siano problemi amministrativi o burocratici. I bambini non vedono l'ora". (ANSA).