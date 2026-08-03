(ANSA) - ROMA, 03 AGO - L'intervento sulle accise per contenere l'aumento del prezzo dei carburanti "è nato da una emergenza che doveva essere di 15 giorni, ormai questa guerra dura da sei mesi: di conseguenza l'intervento di emergenza non può più essere di emergenza", il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato a Piazz'Asiago "Su questo c'è la valutazione a livello di governo. Che poi si faccia ora in modo definitivo o che Giorgetti permettendo si possa fare ancora qualche operazione ponte, lo vedremo domani in Consiglio dei ministri", dice, sull'ipotesi di una ulteriore proroga. (ANSA).