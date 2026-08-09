(ANSA) - WASHINGTON, 09 AGO - La notte di San Lorenzo in Italia è il 10 agosto ma negli Stati Uniti il picco di stelle cadenti ci sarà tra mercoledì e giovedì, in coincidenza con un'eclissi solare totale visibile in Spagna, Islanda e Groenlandia e con un allineamento di sei pianeti. Secondo la Nasa e l'American Meteor Society, in condizioni ideali e soprattutto nelle zone rurali dell'America potrebbero essere visibili tra le 50 e le 100 stelle cadenti all'ora. Le condizioni migliori per l'osservazione si avranno tra la mezzanotte e l'alba, quando la costellazione di Perseo si troverà alta nel cielo settentrionale. Le stelle sembreranno irradiarsi proprio da quella costellazione. (ANSA).