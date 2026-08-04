(ANSA) - RAVENNA, 04 AGO - Gli inquirenti stanno stringendo il cerchio attorno a un gruppo di 7-8 giovani che abitano a Forlì per arrivare a identificare chi nella notte tra il 18 e 19 luglio sul piazzale di viale Tritone a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, ha massacrato di botte il 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il mercoledì successivo all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. La novità investigativa - secondo quanto riportato dal Resto del Carlino e dal Corriere Romagna - è emersa da un video immortalato dalla dash cam di un camion e dal quale emergerebbe la presenza dei giovani in questione, in passato già protagonisti di episodi analoghi anche all'interno di un bar. Le indagini di carabinieri della locale Compagnia e del nucleo investigativo di Ravenna - coordinate dal pm Angela Scorza - proseguono per omicidio aggravato in concorso (con ruoli ancora da definire). Musiani, segnato da problemi personali, abitava in un camper su quel piazzale (a poca distanza, ma in una roulotte, vive pure il padre). I suoi aguzzini lo hanno colpito con calci e pugni a testa e torace anche quando era a terra. Il 54enne è poi riuscito ad allontanarsi per andarsi ad accasciare rannicchiato sullo pneumatico di un camion. I militari del Radiomobile lo hanno trovato più tardi dopo un intervento per i danni provocati al camper del dirimpettaio del 54enne, forse a opera degli stessi aggressori che potrebbero avere equivocato riguardo al mezzo volendo invece danneggiare quello di Musiani. (ANSA).