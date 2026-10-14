(ANSA) - RAVENNA, 14 OTT - I suoi aggressori gli avevano inferto "plurime lesioni traumatiche vitali, multiformi e a distribuzione multipolare". Due le aree più colpite: testa ed emitorace sinistro. Un quadro che esclude "la genesi accidentale" e che è indicativo di una "colluttazione a dinamica complessa". Ovvero una "reiterata successione di traumatismi contusivi concentrati in un intervallo di tempo ristretto". È quanto, nella relazione conclusiva depositata nei giorni scorsi, ha indicato il medico legale veronese Dario Raniero circa l'autopsia eseguita su incarico della Procura ravennate su Nicola Musiani, il 53enne picchiato alle prime ore del 19 luglio scorso a Pinarella di Cervia (Ravenna) e morto tre giorni dopo all'ospedale Bufalini di Cesena. Lo scrivono i due quotidiani locali, il Resto del Carlino e Corriere di Romagna. Per quanto accaduto sei giovani del Forlivese, perlopiù di origine straniera, tra i 17 e i 23 anni, sono stati via via bloccati dai carabinieri del nucleo Investigativo di Ravenna coordinati dalla Pm Angela Scorza: devono rispondere in concorso di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L'unico minorenne del gruppo ha ottenuto i domiciliari per potere andare a scuola; gli altri sono ancora in cella. Secondo la relazione del coroner scaligero, la morte di Musiani era stata provocata da una "gravissima lesione intracranica" con una "diffusa infiltrazione emorragica". Un traumatismo "da corpo contundente", ha precisato il medico fornendo poi una ampia definizione alla luce della quale "la sola analisi morfologica delle lesioni difficilmente consente una puntuale identificazione del mezzo" che le ha prodotte. In ogni modo, sia colore che forma delle ferite "consentono di attribuirle a un ristretto arco temporale" cioè a uno stesso "momento traumatico" non prodotto - si può dedurre dalla loro posizione - da eventi accidentali anche se non è possibile attribuire il tipo di azione. (ANSA).