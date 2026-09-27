(ANSA) - PISTOIA, 27 SET - Torturata, picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette spente sul volto e sottoposta a un tentativo di annegamento da un 38enne. Così, dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia (Pistoia) da una ragazza italiana di 20 anni che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume con un uomo. La polizia ha arrestato un cittadino della Repubblica Dominicana residente a Montecatini Terme. Decisivo per salvarla l'allarme dato da un passante che aveva udito le sue urla di aiuto. (ANSA).