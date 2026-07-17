(ANSA) - PARMA, 17 LUG - Minacciava la fidanzata minorenne di diffondere le sue immagini intime e la abusava. Le imponeva di documentare ogni spostamento, limitandone progressivamente la libertà personale: quando lei ha manifestato la volontà di lasciarlo, l'ha picchiata procurandole lesioni personali. Un 23enne è stato arrestato dalla Polizia a Parma: deve rispondere di atti persecutori, violenza sessuale, lesioni personali aggravate e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Quando la ragazza ha trovato la forza di denunciare, sono partite le indagini che hanno raccolto riscontri da numerosi testimoni, squarciando il velo sul meccanismo di sopraffazione e violenza nei confronti della giovane. La vittima è stata abusata dal 23enne, subiva ripetute aggressioni, le veniva impedito l'accesso ai propri profili social, il fidanzato modificava le credenziali. Decisiva l'analisi del cellulare dell'indagato: sono emerse le immagini a contenuto sessualmente esplicito ritraenti la vittima. Sono stati individuati anche alcuni file di presunto contenuto pedo pornografico, sono confluiti in un distinto procedimento penale. Il 23enne, di origini indiane, si trova ai domiciliari. (ANSA).