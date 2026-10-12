Ha picchiato per anni la compagna costringendola anche a subire soprusi e umiliazioni come esser chiusa sul balcone di notte o essere costretta a dormire in inverno senza coperte e con la finestra spalancata. E controllandola sia al lavoro, con telefonate e pedinamenti, sia a casa visto che aveva installato una telecamera nascosta in cucina. Una volta aveva aperto i fornelli saturando la cucina e minacciando di farla saltare in aria. Fino all'episodio di sabato sera quando l'ha minacciata con una katana, che solo in un secondo tempo si è rivelata ornamentale. Lei, genovese di 32 anni, è fuggita in strada e ha chiamato il 112. I poliziotti delle volanti l'hanno trovata sotto choc e con una ciocca di capelli strappata. E' stata accompagnata in ospedale, medicata e dimessa con una prognosi di 15 giorni. L'uomo, 37 anni, anche lui genovese, è stato arrestato in flagranza. Il pm Walter Cotugno ha chiesto per lui la convalida dell'arresto per maltrattamenti in famiglia aggravati dal comma 6, introdotto dalla legge sul femminicidio, che punisce in modo più grave i maltrattamenti commessi come atto di controllo, possesso o dominio sulla donna. (ANSA).