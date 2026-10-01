(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Avvio pesante per Piazza Affari, in calo assieme alle altre Borse europee mentre riprendono le vendite sui titoli di Stato, con i rendimenti dei Btp italiani che toccano nuovi massimi dal 2023, al 4,68%, in rialzo di sette punti base, e lo spread col Bund che sale di cinque punti a quota 106. Il Ftse Mib cede l'1% con Tim (-3,6%) e Poste (-2,9%) ancora una volta in testa ai ribassi. Male anche il comparto finanziario con Generali (-1,8%), Bper (-1,7%), Unicredit (-1,8%) mentre si muovono in controtendenza Prysmian (+2,7%), Technoprobe (+1,9%) e Stm (+0,9%), che beneficiano degli acquisiti sui tecnologici. (ANSA).