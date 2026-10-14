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(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale l'omologo della Repubblica del Ruanda Vincent Biruta allo scopo di rilanciare la cooperazione nei settori di interesse. Lo rende noto il Viminale. Tra i temi al centro del "cordiale colloquio" il contrasto alle reti criminali internazionali che alimentano il traffico di migranti, la cooperazione in materia di sicurezza, il coordinamento delle attività investigative per il contrasto alle nuove forme di radicalizzazione, la lotta al narcotraffico. (ANSA).