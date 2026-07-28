(ANSA) - LA VALLETTA, 28 LUG - La protezione delle frontiere esterne, la creazione di hub europei in Paesi terzi sicuri, il contrasto ai trafficanti di esseri umani, la necessità di una più incisiva azione europea con i Paesi di origine e transito dei migranti per favorire i rimpatri volontari assistiti, grazie anche a programmi europei di supporto: sono stati questi i temi dell' incontro alla Valletta tra il Ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi, ed il suo omologo maltese, Glenn Bedingfield. "Malta è un partner strategico nel Mediterraneo centrale - ha dichiarato Piantedosi - con il quale abbiamo una linea comune sui principali dossier in discussione in Europa, quali migrazione e sicurezza, e in particolare condividiamo l'opportunità di affiancare soluzioni innovative, alle vigenti modalità di gestione dei flussi migratori". (ANSA).