(ANSA) - ROMA, 07 AGO - La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna "è una misura temporanea che è consentita dai trattati Ue, vedremo dopo il 15 agosto. E' fatta con modalità selettive, non c'è nessun aggravio. C'è stata una reazione scomposta da parte della nostra opposizione perché forse non si può toccare un Paese a guida socialista". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo agli incontri "Bar Italia" a Sorrento organizzati da FdI. Il ministro ha aggiunto che è "difficile immaginare che le condizioni" per mantenere la sospensione "non esistono" poiché la stessa "intelligence spagnola ha dichiarato che è fondato un nuovo allarme per il 15 agosto" su Ceuta. (ANSA).