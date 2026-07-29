(ANSA) - ROMA, 29 LUG - In vista del 'campeggio di lotta' dei No Tav che inizierà domani in Val di Susa, "ci stiamo preparando con la consueta professionalità e competenza delle forze dell'ordine, che saranno numerose sul posto: sono stati adottati dalle autorità provvedimenti che faranno da cornice all'organizzazione dei servizi, ci sono dei divieti che dovranno essere rispettati, come quello di stazionamento nelle zone vicine ai luoghi interessati". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al programma '4 di sera' che andrà in onda su Rete 4. "Ho fiducia - ha affermato il ministro - nella capacità di tenere ancora sotto controllo la situazione". Quanto ai responsabili dell'assalto al cantiere di Chiomonte, ha aggiunto, "le forze di polizia insieme all'autorità giudiziaria stanno conducendo attività e confido che nel giro di un tempo giusto le persone che hanno dato luogo agli incidenti verranno assicurate alla giustizia". (ANSA).