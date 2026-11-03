(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è atteso oggi pomeriggio a Torino per partecipare a una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto Donato Cafagna. In occasione della visita è stata convocata via social una manifestazione di collettivi universitari e autonomi. Il centro cittadino è presidiato dalle forze dell'ordine, con limitazioni alla circolazione e deviazioni dei mezzi pubblici. Piazza Castello, dove si trova la prefettura, è presidiata da agenti e mezzi delle forze dell'ordine, mentre in via Po il traffico è stato temporaneamente interdetto. Il Gruppo torinese dei trasporti ha annunciato modifiche ai percorsi delle linee che attraversano piazza Castello, via Accademia Albertina, via Po e via Rossini. Possibili disagi e rallentamenti anche per il traffico privato nelle prime ore del pomeriggio. Piantedosi parteciperà inoltre all'inaugurazione di un auditorium di Ciriè, nel Torinese. (ANSA).