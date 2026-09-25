(ANSA) - LAMEZIA TERME, 25 SET - "Non avrebbe mai accoltellato la professoressa, oggi è molto provato e le chiede scusa". A dirlo la madre del 14enne dell'istituto comprensivo "Nicotera-Costabile" di Lamezia Terme, denunciato a piede libero alla Procura dei minori di Catanzaro per aver introdotto un coltello a scuola con il presumibile intento di accoltellare la propria insegnante di italiano. La donna è intervenuta al consiglio di classe aperto convocato dopo l'accaduto, raccontando che il figlio le ha assicurato che non avrebbe mai avuto la forza di portare a compimento quel proposito, ed ha raccontato di un ragazzo che si è sempre mostrato tranquillo e che avrebbe manifestato sofferenza dopo la seconda bocciatura. Una versione sulla quale interviene anche l'avvocato della famiglia, Fabio Davoli. "Si sta dando per scontato - ha detto il legale - che, se non fossero intervenuti i carabinieri, il proposito si sarebbe trasformato in azione, ma questo dato non è affatto scontato". Sullo sfondo restano i contenuti della chat su Telegram nella quale il ragazzo aveva annunciato le proprie intenzioni e che, secondo quanto emerso dalle indagini, dei carabinieri avrebbe creato lui stesso. Sulla chat, riferiscono gli investigatori in una nota, il ragazzino "avrebbe espresso l'intenzione di aggredire con un'arma da taglio una docente, a suo avviso, responsabile della sua mancata promozione scolastica". Sul gruppo, che sarebbe denominata "Prof italiano" alcuni utenti avrebbero chiesto di documentare l'aggressione con fotografie o video e il 14enne che si sarebbe denominato "Uccido la prof", avrebbe scritto di volerlo fare senza casco perché non ne aveva uno; da qui sarebbe arrivato anche il suggerimento di utilizzare dello scotch per fissare una telecamera. Il contenuto della chat è ora tra gli elementi al vaglio dei carabinieri. Nel corso del consiglio di classe, gli insegnanti hanno confermato che il 14enne si era sempre mostrato tranquillo e la scuola ha deciso di predisporre un percorso ad hoc per il suo eventuale reinserimento. Al momento è sospeso fino a data da destinarsi. (ANSA).