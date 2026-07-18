(ANSA) - TORINO, 18 LUG - "È importante parlare dell'etica del pentimento, cioè di un elemento che il procuratore generale valuta in sede di elaborazione del parere, non vincolante, per la concessione della grazia, insieme alla consapevolezza dell'illiceità del proprio agire". A sottolinearlo, parlando con l'ANSA, è il procuratore generale della Corte d'appello di Torino, Lucia Musti, dopo che la moglie di Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso nel 2021 due rapinatori e averne ferito un terzo, ha presentato ieri nel capoluogo piemontese una domanda di grazia. (ANSA).