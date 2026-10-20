(ANSA) - PALERMO, 20 OTT - "Già in tre audizioni, in un comunicato stampa e in quello che abbiamo scritto nella richiesta di archiviazione", la procura di Caltanissetta ha chiarito che "mafia-appalti è concausa delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Quindi non escludiamo altre cause e altri moventi". Lo dice il procuratore Salvatore De Luca durante un'audizione alla Commissione nazionale antimafia. "Nella richiesta di archiviazione si elencheranno tutti i filoni di indagine ancora aperti da questa procura, oltre a mafia-appalti, agenda rossa e massoneria", ha aggiunto. Ed "ho già detto che il filone pista nera non è chiuso e continueremo ad approfondire l'argomento". "Quello che abbiamo detto e che io ripeto è che l'indagine portata avanti dalla procura generale di Palermo nella persona dell'attuale senatore Roberto Scarpinato, con riferimento a Stefano Delle Chiaie", è "zero tagliato, anzi il freddo assoluto". (ANSA).