(ANSA) - BISHKEK, 01 SET - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ringraziato il presidente russo Vladimir Putin per la posizione assunta da Mosca durante la guerra in Medio Oriente, nel loro primo incontro dallo scoppio del conflitto. "Apprezziamo e vi ringraziamo per le vostre posizioni in ogni fase, sia durante il periodo in cui si sono verificati i combattimenti e gli atti di aggressione, sia in circostanze normali, quando gli Stati Uniti ci imponevano sanzioni, sia alle Nazioni Unite che nei forum internazionali", ha detto Pezeshkian a Putin durante un incontro a margine del vertice Sco in Kirghizistan. "Questo dimostra che la nostra è una relazione strategica; non è una relazione ordinaria", ha aggiunto. (ANSA).