(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - "La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli". Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian nel suo intervento all'assemblea dell'Onu. "Le bombe atomiche e nucleari sono nelle mani di Israele, ma gli ispettori chiedono di venire in Iran. Israele uccide ma l'Iran è soggetto sanzioni", ha detto Pezeshkian denunciando dal palco dell'Onu i doppi standard applicati. "Non chiediamo un trattamento speciale, ma paritario", ha aggiunto. (ANSA).