(ANSA) - PETROSINO, 10 OTT - Il Comune di Petrosino (Trapani) chiede lo stato di emergenza nazionale per i danni provocati ieri dal tornado. La giunta comunale, presieduta dal sindaco Giacomo Anastasi, ha approvato una delibera per chiedere alla Regione siciliana di attivare le procedure necessarie e garantire il supporto tecnico, operativo e finanziario indispensabile a fronteggiare le conseguenze dell'evento. Gli uffici comunali, in raccordo con il centro operativo comunale di protezione civile, sono impegnati nei sopralluoghi e nella ricognizione dei danni, "al fine di individuare le priorità d'intervento e quantificare le risorse necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture eventualmente danneggiate". "Petrosino non può essere lasciata sola ad affrontare le conseguenze di un evento meteorologico di questa portata - dice il sindaco - L'amministrazione comunale sta facendo la propria parte, ma adesso è indispensabile che anche la Regione e il Governo nazionale assumano le proprie responsabilità, garantendo risorse adeguate e interventi tempestivi. Servono risposte concrete per mettere in sicurezza il territorio, ripristinare le infrastrutture danneggiate e sostenere chi ha subito le conseguenze di questa emergenza. Ci aspettiamo che alla gravità della situazione seguano impegni concreti e tempi certi". (ANSA).