(ANSA) - ROMA, 09 OTT - L'Italia è attualmente interessata dal transito della prima perturbazione atlantica ben organizzata della stagione autunnale. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l'arrivo di una massa d'aria fresca in quota nel Mediterraneo, incontrando l'aria più mite presente al suolo, ha causato e causerà una fase di spiccata instabilità con piogge e temporali. Nelle prossime ore, le precipitazioni più consistenti interesseranno le regioni tirreniche tra Liguria di Levante, Toscana, Lazio e Campania, dove i venti miti ed umidi provenienti dal mare favoriranno la formazione di temporali specie lungo le coste. Piogge continue sono previste anche al Nord-Est, dovute all'impatto delle correnti contro i rilievi soprattutto del Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata di venerdì la perturbazione si sposterà gradualmente verso sud-est, concentrando le piogge sulle regioni centrali e meridionali, dove saranno ancora intense specie tra Basso Lazio, Campania e Calabria. L'arrivo di aria più fresca al seguito del fronte determinerà un generale calo delle temperature massime al Centro-Nord. Il cambio di pressione favorirà, infine, un deciso rinforzo dei venti da ovest e da nord; in particolare, la Sardegna risentirà di un forte Maestrale che provocherà un rapido aumento del moto ondoso, con mari molto mossi o agitati e possibili mareggiate lungo le coste occidentali. Nella giornata di sabato le precipitazioni si concentreranno prevalentemente al Sud e lungo il Medio Adriatico. La persistenza dei fenomeni sarà alimentata dalla cosiddetta Warm Conveyor Belt, un flusso strutturato di aria calda e umida in risalita dal Mediterraneo che trasporta vapore verso le regioni meridionali con la formazione di temporali diffusi e piogge abbondanti. Tendenza per la giornata di domenica e ripristino della stabilità A partire da domenica la perturbazione si allontanerà verso l'Europa orientale. Il ritorno dell'alta pressione garantirà ampie schiarite su quasi tutto il Paese, segnando il ripristino di condizioni di tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature si stabilizzeranno su valori tipici del periodo, con massime comprese tra 20 e 23°C sia al Nord che al Sud. (ANSA).