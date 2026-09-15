(ANSA) - ROMA, 15 SET - Piogge e calo termico. Sono questi gli effetti della perturbazione atlantica che tra domani e giovedì colpirà il Centro-Nord per poi spostarsi a Sud. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Oggi goderemo ancora delle condizioni di stabilità atmosferica garantite dall'anticiclone delle Azzorre - afferma - ma entro stasera si assisterà alla formazione di veloci acquazzoni tra Puglia, Basilicata, Campania meridionale, Calabria e Sicilia". I fenomeni risulteranno più frequenti e concentrati sui settori calabresi e siciliani, mentre al Centro-Nord il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato con valori 3-4°C superiori alle medie climatologiche. Mercoledì pomeriggio si registreranno i primi segnali di instabilità con rovesci e locali temporali sulle zone alpine e prealpine, in estensione, nella serata, verso la Pianura Padana. Al Centro-Sud sono invece previste ampie schiarite, salvo residui rovesci tra Calabria e Sicilia. Giovedì le precipitazioni interesseranno l'intero Settentrione, risultando più diffuse sul Triveneto, per poi estendersi a gran parte delle regioni centrali. Contestualmente, le temperature massime subiranno una flessione compresa tra 5 e 7°C al Nord. Da venerdì la perturbazione colpirà il sud portando condizioni d'instabilità durante il fine settimana. Nel dettaglio: - Martedì 15. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole ovunque. Al Sud: rovesci e temporali sparsi su Sicilia, Calabria, Basilicata, Murge, Cilento, Salento. - Mercoledì 16. Al Nord: arrivo di piogge e temporali entro sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato salvo rovesci tra Sicilia e Calabria. - Giovedì 17. Al Nord: piogge e temporali. Al Centro: piogge. Al Sud: soleggiato. Tendenza: da venerdì piogge anche verso il meridione, weekend instabile al Centro-Sud. (ANSA).