(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Persiste il tempo instabile sull'Italia. Nelle prossime ore sono previste piogge e rovesci lungo la fascia tirrenica centro-meridionale e verso le aree interne del Sud. Non solo: entro il weekend avremo un diffuso calo delle temperature massime che si porteranno sui 20°C al Nord e sui 22-24°C al Centro-Sud. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it sottolineando l'arrivo anche di un secondo fronte atlantico. "Tra oggi e venerdì - spiega - la Penisola sarà attraversata da una perturbazione di origine nord-atlantica, accompagnata da un afflusso di aria più fresca in quota". Oggi i temporali interesseranno il Nord-Ovest e la Toscana, estendendosi entro sera a tutto il Centro-Nord, mentre il Meridione registrerà una temporanea fase di stabilità salvo rovesci al mattino. Domani il fronte coinvolgerà l'intero Paese con precipitazioni abbondanti soprattutto su Liguria di Levante, Toscana settentrionale e Friuli Venezia Giulia. Venerdì i fenomeni più marcati si sposteranno sul Basso Tirreno e resteranno attivi sul Triveneto, con la possibilità di rovesci locali più intensi. A partire da sabato si assisterà a un iniziale miglioramento al Settentrione e tra Toscana e Marche, mentre sulle restanti regioni centrali e al Sud si manterranno condizioni di spiccata variabilità con piogge e rovesci sparsi. Infine domenica il tempo sarà soleggiato su quasi tutta l'Italia salvo rovesci residui sul Medio Adriatico e al Sud.. Nel dettaglio: - Mercoledì 7. Al Nord: piogge al Nord-Ovest al mattino, in estensione al Nord-Est entro sera. Al Centro: rovesci in Toscana, in estensione ai restanti settori. Al Sud e sulle Isole: ultimi rovesci al mattino poi poco nuvoloso. - Giovedì 8. Al Nord: piogge diffuse. Al Centro: piogge diffuse. Al Sud e sulle Isole: piogge in Sardegna, Campania, Puglia, meno altrove. - Venerdì 9. Al Nord: piogge diffuse specie al Nord-Est. Al Centro: piogge e schiarite. Al Sud e sulle Isole: piogge diffuse. Tendenza: sabato miglioramento al Nord e in Toscana; variabilità con piogge altrove. Domenica tempo più soleggiato, ma piogge in Friuli Venezia Giulia, locali tra Liguria e Toscana. (ANSA).