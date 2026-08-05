(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Persiste il caldo intenso soprattutto al Centro-Sud almeno fino a dopo Ferragosto mentre al Nord tra domenica 9 e lunedì 10 agosto, un'onda atlantica potrebbe riuscire a valicare parzialmente le Alpi portando aria meno calda e temporali. Non lascia speranze Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Al Centro-Sud - afferma - la calura sarà persistente, opprimente e insopportabile almeno fino a Ferragosto. Un'attenuazione graduale si intravede solo a partire dal 17-18 agosto". Nei prossimi giorni l'umidità è destinata ad aumentare ulteriormente, rendendo l'afa diurna e notturna ancora più pesante. Il picco di caldo-umido è atteso tra giovedì 6 e venerdì 7 agosto. Nel dettaglio: - Mercoledì 5. Al Nord: soleggiato e caldo, instabilità pomeridiana sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo; temporali in Appennino e in Sardegna. - Giovedì 6. Al Nord: soleggiato e caldo, instabilità pomeridiana sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo; temporali in Appennino e Isole Maggiori. - Venerdì 7. Al Nord: soleggiato e caldo, instabilità in aumento sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo. Tendenza: anticiclone sempre protagonista ad oltranza, possibile leggera flessione delle temperature al Nord con temporali tra domenica 9 e lunedì 10 agosto. (ANSA).