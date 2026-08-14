(ANSA) - VERONA, 14 AGO - Un bambino è rimasto gravemente ferito a Cerea, nel Veronese, a causa di un'auto che ha perso il controllo nel centro del paese e lo ha travolto sul marciapiede, andando poi a schiantarsi contro un negozio. Il bambino è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l'elicottero in codice rosso a Verona, al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento. Altre due persone sono rimaste lievemente ferite. Alla guida dell'auto una donna residente a Cerea che è rimasta sotto shock dopo lo schianto. I rilievi dell'incidente sono affidati alla Polizia locale. (ANSA).