(ANSA) - VERONA, 11 LUG - Una Nissan con targa tedesca ha sfondato la vetrina di un negozio di divani tra viale del Lavoro e largo del Perlar a Verona poco dopo le 4:30 di questa mattina. Il conducente, un 24enne residente in Germania, è risultato negativo all'etilometro ed è stato sanzionato dalla polizia locale per perdita di controllo. Non si è registrato nessun ferito. L'uomo stava rientrando dal raduno di auto elaborate in corso nel basso Garda. Sul posto sono sopraggiunti altri giovani tedeschi e austriaci, senza tensioni con la polizia locale. (ANSA).