(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - Ha percorso cinque chilometri contromano lungo la tangenziale di Napoli. L'auto in corrispondenza della barriera autostradale 'Astroni' ha invertito il senso di marcia, viaggiando la carreggiata in direzione Arco Felice, attraversando anche la galleria "Monte Sant'Angelo". Alla guida c'era una donna. La macchina è stata bloccata dagli agenti della polizia stradale nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta. Nel corso del controllo, i poliziotti hanno inoltre notato danni alla parte anteriore-laterale sinistra, compatibili con un recente sinistro stradale. Poco dopo, difatti, è pervenuta la segnalazione di un motociclista che ha riferito di essere stato coinvolto in un urto con un'autovettura che stava procedendo contromano. Il centauro, rimasto ferito in modo lieve, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato presso l'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli. Alla conducente sono state contestate due violazioni del Codice della Strada, rispettivamente per circolazione contromano in autostrada e omessa revisione periodica del veicolo. La patente di guida le è stata ritirata ai fini della successiva revoca, mentre la vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. (ANSA).