(ANSA) - ROMA, 09 SET - "C'erano tutte le condizioni per discutere, per fermarci un momento e dibattere" sul ballottaggio, ma non è stato fatto e ora "mi trovo nella condizione di uno che ha presentato un emendamento e si trova di fronte 200 senatori che gli dicono di no, siccome non mi piace fare il pierino io ritiro formalmente e ufficialmente l'emendamemto". Lo ha detto il senatore di FdI ed ex presidente del senato Marcello Pera parlando in Aula a Palazzo Madama dell'emendamento che ha presentato a suo nome sul secondo turno. Si tratta comunque, ha aggiunto, di una "occasione perduta" e "il risultato è che andiamo avanti con una legge che ha notevoli problemi di carattere tecnico che si sarebbero potuti risolvere" ragionando e "rinunciando a difendere il nostro piccolo recinto parlamentare". (ANSA).