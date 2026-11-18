(ANSA) - AVELLINO, 18 NOV - Sette anni di maltrattamenti, violenze e privazioni nei confronti dei quattro figli minorenni: una coppia residente in provincia di Avellino è stata arrestata dai carabinieri del Comando provinciale a conclusione delle indagini, coordinate dal procuratore capo facente funzioni, Francesco Raffaele. La donna è nel carcere di Avellino, il compagno è stato trasferito nella Casa Circondariale di Salerno. L'attività investigativa, avviata nel 2020, ha consentito di ricostruire gravi episodi di maltrattamenti per i quali il padre dei ragazzi era già stato arrestato nello scorso mese di aprile: umiliazioni e intimidazioni quotidiane quasi sempre degenerate in atti di violenza fisica. I gravi indizi a carico della coppia sono stati sono stati avvalorati dalla collaborazione con i carabinieri del personale dei servizi sociali e degli psicologi dei Centri antiviolenza che operano in provincia di Avellino. Ulteriori prove a carico della coppa sono arrivate da una rilevante raccolta di testimonianze ed anche dai profili social, dai quali è stato possibile acquisire immagini e filmati che hanno confermato le violenze. (ANSA).