(ANSA) - BRUXELLES, 06 NOV - Corsa a due tra lo spagnolo Pablo Hernández de Cos e l'olandese Klaas Knot per la successione a Christine Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, fissata alle 17 di oggi, l'Eurogruppo ha ricevuto soltanto i nomi dei due ex governatori delle rispettive banche centrali nazionali, entrambi ampiamente attesi. I ministri delle Finanze dell'Eurozona faranno un primo punto sulle candidature nella riunione di lunedì 9 novembre. (ANSA).